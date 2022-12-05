В пригороде Петербурга лосиха попала в видеоловушку

В какой-то момент она заметила камеру и заинтересовалась чудо-техникой.

В видеоловушку автора блога "Каждой твари по паре" Павла Глазкова, поставленную в пригороде Петербурга во Всеволожском районе, "попалась" лосиха.

Самка мирно кормилась вереском. В какой-то момент она заметила камеру и заинтересовалась чудо-техникой. Внимательно изучив видеоловушку, лосиха вдруг почувствовала, что находится под прицелом объектива и, не мешкая, рванула в лесную чащу. Да, не всем быть кинозвездами, зато наверняка из нее получится заботливая мать. Павел Глазков, биолог

Биолог напомнил, что гон у лосей закончился в конце октября и сейчас половозрелые лосихи беременны. Их беременность продлится всю зиму. Роды у лосих проходят, как правило, в апреле-мае. Большинство лосих рожают по одному детенышу, реже – по два, и лишь одна на тысячу лосих может родить тройню. В природе лосята остаются с матерью до года.

Ранее в Петербурге вновь попала в кадр утка-арлекина.

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков