МО "Правобережный" потратит 69 млн рублей на благоустройство двух детских площадок

Общий бюджет муниципалитета составляет 215 млн рублей.

Муниципальный округ "Правобережный" Невского района Санкт-Петербурга потратит на благоустройство двух детских площадок 69 млн рублей. В администрации это связывают с тем, что данные площадки превысили 7-летний срок службы, – сообщают в "Фонтанке".

По словам депутата из муниципального совета округа Артема Леонтьева, площадки пребывают в хорошем состоянии. Он считает такие большие траты излишними при наличии более значимых проблем.

Где-то нет тротуаров, где-то нет детских площадок, а мы сейчас будем тратить 69 млн рублей на этот проект, тогда как площадки, что сейчас в этом дворе, в хорошем состоянии. Общий бюджет муниципалитета у нас – 215 млн рублей. Артем Леонтьев, депутат совета МО "Правобережный"

Ранее мы писали, что депутаты "Правобережного" подрались из-за детских площадок на улице Чудновского.

Фото: Piter.TV