В Петербурге стало меньше бесхозных детских площадок

За четыре месяца в Петербурге количество бесхозных детских площадок сократилось вдвое. Об этом сообщили 9 февраля в Государственной административно-технической инспекции.

В октябре прошлого года таких объектов было свыше 400, к январю 2026-го их меньше 250. К примеру, в Петродворцовом районе после банкротства застройщика местная администрация получила в собственность 14 объектов, в Красном Селе демонтировали пять площадок в аварийном состоянии, а шесть поделили между управляющими компаниями и муниципалитетом.

В этих и других случаях итогом стало появление ответственного. Теперь за состоянием и уборкой следят регулярно. Пресс-служба ГАТИ

