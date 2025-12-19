  1. Главная
В Петербурге стало меньше бесхозных детских площадок
Сегодня, 12:49


В октябре прошлого года таких объектов было свыше 400, к январю 2026-го их меньше 250.

За четыре месяца в Петербурге количество бесхозных детских площадок сократилось вдвое. Об этом сообщили 9 февраля в Государственной административно-технической инспекции. 

В октябре прошлого года таких объектов было свыше 400, к январю 2026-го их меньше 250. К примеру, в Петродворцовом районе после банкротства застройщика местная администрация получила в собственность 14 объектов, в Красном Селе демонтировали пять площадок в аварийном состоянии, а шесть поделили между управляющими компаниями и муниципалитетом. 

В этих и других случаях итогом стало появление ответственного. Теперь за состоянием и уборкой следят регулярно. 

Ранее мы рассказывали о том, что более 17 тыс. детских и спортивных площадок насчитывается в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

