Более 17 тыс. детских и спортивных площадок насчитывается в Петербурге

Вице-губернатор Петребуга Евгений Разумишкин поделился результатами масштабной инвентаризации детских и спортивных площадок, проведённой в прошлом году. Сейчас в городе насчитывается свыше 17 тыс. таких объектов, и процесс учёта продолжается.

Разумишкин подчеркнул, что в ходе обследования выявились площадки, не имеющие ответственного за их содержание. В своём сообщении в телеграме он указал, что к началу весеннего благоустройства все 250 оставшихся бесхозных объектов получат конкретных хозяев.

Также он упомянул, что для 950 площадок разработаны проекты ремонта или замены. Инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) обследовали около полутора тысяч площадок, устранив 50 нарушений. Освещение в новых сооружаемых комплексах предусматривается проектом изначально, а модернизация освещения действующих объектов включена в долгосрочные планы сроком на пять лет.

