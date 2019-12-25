В Кудрово в пожарном гидранте нашли 230 граммов наркотиков

Согласно экспертизе, в одном пакете находился амфетамин массой 220,5 грамм.

В Кудрово житель дома нашел в подъезде в пожарном гидранте контейнер с порошком белого цвета. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 15 ноября в полицию обратился житель Кудрово. Он рассказал, что в подъезде дома по Пражской улице в пожарном гидранте обнаружил контейнер с порошком белого цвета и пакеты для фасовки.

Прибывшими правоохранителями был обнаружен и изъят пластиковый контейнер, в котором находились два пакета с веществом белого цвета, общей массой 230 граммов.

Согласно экспертизе, в одном пакете находился амфетамин массой 220,5 грамм. Содержимое второго пакета будет ещё исследовано. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также ночью 16 ноября в Петербурге полицейские нашли почти 200 г мефедрона под передним сидением авто.

Фото: pxhere