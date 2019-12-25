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После пожара на улице Красного флота был найден труп мужчины
Сегодня, 8:18
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После пожара на улице Красного флота был найден труп мужчины

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Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на улице Красного флота поступило 19 ноября в 7:46.

Утром в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар, после которого в квартире обнаружили труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на улице Красного флота поступило 19 ноября в 7:46. В комнате площадью 16 квадратных метров обгорела кровать. Пожар был потушен хозяйкой до прибытия спасателей. В квартире обнаружен погибший мужчина.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Накануне сотрудники МЧС потушили пожар на Цитадельской дороге.

Фото: Piter.tv

Теги: пожар в квартире, улица красного флота
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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