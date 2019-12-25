После пожара на улице Красного флота был найден труп мужчины

Утром в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар, после которого в квартире обнаружили труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на улице Красного флота поступило 19 ноября в 7:46. В комнате площадью 16 квадратных метров обгорела кровать. Пожар был потушен хозяйкой до прибытия спасателей. В квартире обнаружен погибший мужчина.
К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.
Накануне сотрудники МЧС потушили пожар на Цитадельской дороге.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все