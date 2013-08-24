Сотрудники МЧС потушили пожар на Цитадельской дороге

Сведения о пострадавших уточняются.

В четверг, 18 ноября, около 14:09 главное управление МЧС по Петербургу получило сигнал о пожаре в доме №8 по Цитадельской дороге в Кронштадтском районе.

Прибывшие на место спасатели уточнили, что в капитально-ремонтируемом здании, на 2-м этаже происходило горение на площади 10 кв.метров. Пожар локализовали в 14:33. Информации о ликвидации пока не было. По предварительной информации, кто-то пострадал, сведения уточняются.

К борьбе с пожаром привлекают 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в пожаре на Наличной улице погибла женщина.

Фото: Piter.tv