В посёлке Усть-Луга обнаружен труп мужчины

Конфликт между мужчинами возник под алкоголем.

Накануне, 14 марта, в полицию Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о обнаружении тела мужчины в одном из домов квартала Ленрыба в посёлке Усть-Луга. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов.

В доме был обнаружен труп 47-летнего местного жителя, неработающего, с ножевым ранением в ягодичной области. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого — 39-летнего жителя Архангельской области. Задержание произошло у дома 24 в квартале Остров того же посёлка, сооющает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, конфликт между мужчинами возник во время совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый нанёс потерпевшему удар ножом, от которого тот скончался. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый, ранее судимый за угон, помещён в изолятор временного содержания.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина погиб, провалившись под лёд на реке Сясь.

Фото: Piter.TV