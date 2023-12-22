В поселке Понтонный по Парковой улице закрывается движение

Речь идет об участке от Клубной улицы до Фанерной улицы.

В Колпинском районе пройдут работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим с 31 мая по 16 июня закрывается движение транспорта в поселке Понтонный по Парковой улице. Речь идет об участке от Клубной улицы до Фанерной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Волховстроевская улица, Станционная улица, Фанерная улица, Клубная улица, Парковая улица, Садовая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой. Пресс-служба ГАТИ

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Ранее мы писали, что с 29 мая ограничивается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ