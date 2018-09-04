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В поселке Мельничный Ручей Ленобласти люди сами убирают поваленные деревья
Сегодня, 10:41
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nastya960

В поселке Мельничный Ручей Ленобласти люди сами убирают поваленные деревья

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Деревья упали на дороги, дома, поломали заборы.

Вчера вечером в поселке Мельничный Ручей Всеволожского района Ленинградской области прошел ужасный ураган, который повалил на дома, заборы и линии электропередач множество деревьев. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Как сообщили местные жители, они вынуждены справляться с этой бедой самостоятельно. На кадрах видно, как они сами распиливают большие деревья и освобождают проезжие части.

В Петербурге также от сильного ветра повалило деревья.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: мельничный ручей
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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