Более 1,5 млн пассажиров воспользовались тактовым движением до Мельничного Ручья

С мая по маршруту были назначены 6 электричек в направлении от Финляндского вокзала и 7 электричек – от Мельничного Ручья.

Более полутора миллиона пассажиров воспользовались тактовым движением до Мельничного Ручья с начала его введения. Об этом рассказали в СЗППК.

По маршруту тактового движения Мельничный Ручей – Финляндский вокзал с 27 мая было перевезено более 1,5 млн пассажиров. За 3 летних месяца количество перевезенных пассажиров выросло на 8% в сравнении с 2023 годом.

С мая по маршруту были назначены 6 электричек в направлении от Финляндского вокзала и 7 электричек – от Мельничного Ручья.

Поезда курсируют по будням с 15-минутными интервалами:

– в утренние часы пик от станции Мельничный Ручей с 6:15 до 10:00;

– в вечерние часы пик по отправлению от Санкт-Петербурга с 16:25 до 19:55.

Всего с начала запуска тактового движения в Петербурге перевезено 43 млн пассажиров.

Фото: СЗППК