С начала запуска тактового движения в Петербурге перевезено 43 млн пассажиров

На Октябрьской железной дороге с момента их запуска тактового движения перевезено 43 млн пассажиров. Об этом рассказали в ОЖД.
С декабря 2022 года на Финляндском, Балтийском и Витебском направлении по будням было организовано тактовое движение электричек.Тактовые электрички ежедневно доставляют пассажиров из пригородов в Петербург и обратно.
За 8 месяцев текущего года отмечается существенный рост пассажиропотока по тактовым маршрутам:
– от Витебского вокзала до станции Павловск увеличение на 6% к аналогичному периоду 2023 года;
– от Балтийского вокзала до Ораниенбаума рост на 16%;
– от Балтийского вокзала до Красного Села увеличение на 23%;
– от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья рост на 8%.
Фото: ОЖД
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