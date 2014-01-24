С начала запуска тактового движения в Петербурге перевезено 43 млн пассажиров

Тактовое движение запустили в декабре 2022 года.

На Октябрьской железной дороге с момента их запуска тактового движения перевезено 43 млн пассажиров. Об этом рассказали в ОЖД.

С декабря 2022 года на Финляндском, Балтийском и Витебском направлении по будням было организовано тактовое движение электричек.Тактовые электрички ежедневно доставляют пассажиров из пригородов в Петербург и обратно.

За 8 месяцев текущего года отмечается существенный рост пассажиропотока по тактовым маршрутам:

– от Витебского вокзала до станции Павловск увеличение на 6% к аналогичному периоду 2023 года;

– от Балтийского вокзала до Ораниенбаума рост на 16%;

– от Балтийского вокзала до Красного Села увеличение на 23%;

– от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья рост на 8%.

Фото: ОЖД