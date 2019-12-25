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С Финляндского вокзала до Мельничного Ручья "Ласточки" перевезли 4 млн пассажиров
Сегодня, 15:22
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С Финляндского вокзала до Мельничного Ручья "Ласточки" перевезли 4 млн пассажиров

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Направление интегрировано в тактовое движение.

Стало известно, сколько пассажиров перевезли "Ласточки" сообщением "Петербург — Мельничный Ручей". Об этом рассказали в ОЖД 3 марта. 

От Финляндского вокзала до станции первый пригородный состав отправился 17 октября 2016 года. Так, за 8,5 лет маршрутом воспользовались 4 млн человек. Направление интегрировано в тактовое движение, а с его востребованностью с декабря 2024 года увеличено количество поездов – до пяти пар. 

Ранее мы сообщили о том, что за 9 лет "Ласточкой" до Луги воспользовались 12 млн пассажиров. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: ласточка, мельничный ручей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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