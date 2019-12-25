В поселке Александровская по улице Редкое Кузьмино ограничат движение

26 августа на три дня закроют проезд по улице Третьей Пятилетки от Южной улицы до улицы Редкое Кузьмино.

В Пушкинском районе отремонтируют дороги. В связи с этим с 26 августа ограничат проезд по улице Редкое Кузьмино от улицы Возрождения до Усть-Славянского шоссе, по улице Третьей Пятилетки от улицы Верности до Пулковской улицы, включая перекрестки. Ограничения снимут 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, 26 августа на три дня закроют проезд по улице Третьей Пятилетки от Южной улицы до улицы Редкое Кузьмино. Движение откроется 28 августа.

Объезд: улица Дружбы, Южная улица, улица. Третьей Пятилетки, улица Редкое Кузьмино, Пулковская улица, улица. Мира, улица Встреч. Пресс-служба ГАТИ

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