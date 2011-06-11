Движение транспорта по Красногвардейской площади ограничат до середины октября

Ограничения введут 28 августа.

В Красногвардейском районе ремонтируют трамвайные пути. В связи с этим ограничат проезд по Красногвардейской площади и по Комаровскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 28 августа. Их снимут 15 октября 2024 года. Водителей попросили не забывать о скоростном режиме.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 28 августа ограничат проезд по улице Смолячкова.

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