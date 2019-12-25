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Из-за горящего мусора в подвале на Будапештской из жилого дома пришлось эвакуировать 25 людей
Сегодня, 11:09
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nadezhda_sib

Из-за горящего мусора в подвале на Будапештской из жилого дома пришлось эвакуировать 25 людей

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В подвале находился один человек.

Жители Будапештской улицы, 23/4 сообщили о задымлении в подъезде ночью 17-го февраля. Как оказалось, в подвальном помещении горел мусор, узнал Piter.TV от источника. 

Сообщение о возгорании поступило в первом часу ночи. По предварительным данным, площадь горения составила 2 кв. метра. Из подвала эвакуировали одного человека, еще из дома вывели 25 человек. Открытое горение ликвидировали около 01:10, после чего люди смогли вернуться в свои квартиры. Никто не пострадал. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из горящего дома на Детскосельской ночью эвакуировали 5 человек. 

Фото: pixabay.com

Теги: мусор, подвал, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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