Из-за горящего мусора в подвале на Будапештской из жилого дома пришлось эвакуировать 25 людей

В подвале находился один человек.

Жители Будапештской улицы, 23/4 сообщили о задымлении в подъезде ночью 17-го февраля. Как оказалось, в подвальном помещении горел мусор, узнал Piter.TV от источника.

Сообщение о возгорании поступило в первом часу ночи. По предварительным данным, площадь горения составила 2 кв. метра. Из подвала эвакуировали одного человека, еще из дома вывели 25 человек. Открытое горение ликвидировали около 01:10, после чего люди смогли вернуться в свои квартиры. Никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из горящего дома на Детскосельской ночью эвакуировали 5 человек.

Фото: pixabay.com