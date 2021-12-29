В аквапарке "Питерлэнд" объяснили огромные очереди на вход

Количество посетителей ограничено.

В пресс-службе аквакомплекса "Питерлэнд" объяснили огромные очереди на вход, которые были замечены 2 января.

Во-первых, ажиотаж вызван праздничными выходными днями. Во-вторых, на входе, согласно предписанию Роспотребнадзора и постановлению правительства Петербурга №121, проверяют QR-коды.

Вся систематика по контролю и проверке QR-кодов проводится в рамках установленных алгоритмов и носит организованный характер,также нами соблюдаются все нормативы по количественным отграничениям гостей (не более 700 человек, единовременно находящихся внутри аквакомплекса). говорится в сообщении.

Напомним, со 2 января вход в магазины и кафе осуществляется только по QR-коду.

Фото: ВКонтакте / Аквапарк Питерлэнд