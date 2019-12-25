В Петергофе задержали нетрезвого мужчину, который с топором напал на дверь соседа

Инцидент произошёл в доме на Блан-Менильской улице.

В Петергофе задержали мужчину, повредившего дверь соседней квартиры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл в доме на Блан-Менильской улице. Нетрезвый житель с топором начал рубить дверь квартиры. В полицию обратились рабочие, которые проводили там ремонт.

По предварительной информации, причиной агрессивного поведения стал шум ремонтных работ, который мешал нетрезвому мужчине.

В Петербурге утром 27 октября мужчина погиб после нападения на пассажирский автобус с ножами и молотком.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области