У гипермаркета на Гостилицком шоссе петербуржцы заметили лису

Нашла ли лиса, то, что искала, – неизвестно.

Вечером 30 декабря посетители "Ленты" на Гостилицком шоссе в Петергофе заметили дикую лесу. Об этом они рассказали "Мегаполису".

Лису заметили на парковке. Судя по всему, рыжую гостью совсем не смущали машины и люди. Выглядит лиса достаточно спокойной.

Очевидец рассказал, что сначала увидел лису у съезда с КАДа. Она держала путь в гипермаркет. После чего животное решило заглянуть на парковку. Нашла ли лиса, то, что искала, – неизвестно.

В последний раз лису видели на Киновеевском кладбище.

Видео: Мегаполис