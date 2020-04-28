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У гипермаркета на Гостилицком шоссе петербуржцы заметили лису

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Нашла ли лиса, то, что искала, – неизвестно. 

Вечером 30 декабря посетители "Ленты" на Гостилицком шоссе в Петергофе заметили дикую лесу. Об этом они рассказали "Мегаполису"

Лису заметили на парковке. Судя по всему, рыжую гостью совсем не смущали машины и люди. Выглядит лиса достаточно спокойной. 

Очевидец рассказал, что сначала увидел лису у съезда с КАДа. Она держала путь в гипермаркет. После чего животное решило заглянуть на парковку. Нашла ли лиса, то, что искала, – неизвестно. 

В последний раз лису видели на Киновеевском кладбище.

Видео: Мегаполис

Теги: лента, лиса, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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