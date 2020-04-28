У гипермаркета на Гостилицком шоссе петербуржцы заметили лису

Вечером 30 декабря посетители "Ленты" на Гостилицком шоссе в Петергофе заметили дикую лесу. Об этом они рассказали "Мегаполису".
Лису заметили на парковке. Судя по всему, рыжую гостью совсем не смущали машины и люди. Выглядит лиса достаточно спокойной.
Очевидец рассказал, что сначала увидел лису у съезда с КАДа. Она держала путь в гипермаркет. После чего животное решило заглянуть на парковку. Нашла ли лиса, то, что искала, – неизвестно.
В последний раз лису видели на Киновеевском кладбище.
Видео: Мегаполис
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