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На Киновеевском кладбище петербуржцы заметили лису

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На кадрах видео лиса выбирается из канавки, а затем начинает обтираться о траву.

В воскресенье, 14 ноября, петербуржцы увидели на Киновеевском кладбище лису. Об этом они сообщили в социальных сетях. 

На кадрах видео лиса выбирается из канавки, а затем начинает обтираться о траву. После этого она стремитеьно убегает. Добавим, что  при встрече с лисой в городской черте не рекомендуется смотреть ей в глаза и улыбаться – улыбка может быть воспринята как оскал. 

Ранее мы писали, что жители Адмиралтейского района заметили во дворе лису. Тогда Животное было очень ухоженное, а значит могло сбежать из дома.

Фото и видео: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Артем Анатольевич
 

Теги: дикое животное, киновеевское кладбище, лиса
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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