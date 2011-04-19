На Киновеевском кладбище петербуржцы заметили лису

На кадрах видео лиса выбирается из канавки, а затем начинает обтираться о траву.

В воскресенье, 14 ноября, петербуржцы увидели на Киновеевском кладбище лису. Об этом они сообщили в социальных сетях.

На кадрах видео лиса выбирается из канавки, а затем начинает обтираться о траву. После этого она стремитеьно убегает. Добавим, что при встрече с лисой в городской черте не рекомендуется смотреть ей в глаза и улыбаться – улыбка может быть воспринята как оскал.

Ранее мы писали, что жители Адмиралтейского района заметили во дворе лису. Тогда Животное было очень ухоженное, а значит могло сбежать из дома.

Фото и видео: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Артем Анатольевич

