Жители Адмиралтейского района заметили во дворе лису

Утром 25 октября жители Адмиралтейского района заметили на улице лису. Петербуржцы не ожидали увидеть лесную гостью в городе и сняли ее на видео.
Животное бродило в одном из дворов на 10-й Красноармейской улице. Испугавшись людей, лиса шмыгнула в арку и убежала прочь в сторону Лермонтовского проспекта.
Петербуржцы отметили, что лиса была очень ухоженная, и предположили, что она могла сбежать из дома.
Ранее дикий гусь решил отдохнуть на сооружениях петербургского Водоканала перед перелетом на юг.
Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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