Жители Адмиралтейского района заметили во дворе лису

Животное было очень ухоженное, а значит могло сбежать из дома.

Утром 25 октября жители Адмиралтейского района заметили на улице лису. Петербуржцы не ожидали увидеть лесную гостью в городе и сняли ее на видео.

Животное бродило в одном из дворов на 10-й Красноармейской улице. Испугавшись людей, лиса шмыгнула в арку и убежала прочь в сторону Лермонтовского проспекта.

Петербуржцы отметили, что лиса была очень ухоженная, и предположили, что она могла сбежать из дома.

Ранее дикий гусь решил отдохнуть на сооружениях петербургского Водоканала перед перелетом на юг.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург