Рецидивистка со стажем украла деньги из кошелька пенсионерки на проспекте Космонавтов

Она подозревается в краже 5,5 тысяч рублей.

Полиция Московского района задержала 46-летнюю жительницу Пушкина, подозреваемую в хищении денежных средств из кошелька 86-летней пенсионерки. Задержанная ранее неоднократно судима за кражи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 16 декабря 2024 года в полицию обратилась пенсионерка с заявлением о краже. По ееёсловам, 11 декабря у дома 38 по проспекту Космонавтов к ней подошла незнакомка, которая сообщила, что подобрала деньги, якобы выпавшие у пожилой женщины. Пенсионерка, поверив рассказу, решила проверить свои карманы и кошелек. Воспользовавшись моментом, злоумышленница тайно вытащила из кошелька 5,5 тысяч рублей и скрылась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемой. Она была задержана.

Ранее Piter.TV сообщал, что количество тяжких преступлений в Петербурге выросло почти на 11%.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области