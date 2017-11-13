Поваленные деревья и 6 см снега. В комблаге рассказали о последствиях выходных

От петербуржцев в дежурную службу поступило 16 сообщений.

На минувших выходных в Петербурге выпало 6 см снега. Вместо тепла и солнце в городе теперь морозно и ветрено.

В комитете по благоустройство сообщили, что помимо осадков в Петербурге также бушевал ветер. Он снес крышу конструкции на улице Лени Голикова, опрокинул павильон на остановке общественного транспорта на улице Димитрова. Ведомство получило 2 сообщения об упавших светофорах и 6 поваленных деревьев. Дерево на улице Машиностроителей в Колпино вырвало с корнем. Всего в дежурную службу поступило 16 сообщений о разных происшествиях.

В понедельник, 28 марта, городские дороги чистят 729 единиц техники и 1257 работников ручного труда. Дорожным предприятиям предстоит собрать выпавший снег и отвезти его в снегоприемные пункты.

Ранее стало известно о том, почему снегоуборочная техника на ЗСД идет колонной и не пропускает водителей.

Фото: администрация Центрального района