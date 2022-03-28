Стало известно, почему снегоуборочная техника на ЗСД идет колонной и не пропускает водителей

Неравномерная уборка может привести к заносу.

В "Магистрали Северной столице" (концессионере ЗСД) объяснили, почему спецтехника на платной трассе работает на всех полосах и не пропускает автомобили. Это связано с безопасностью участников дорожного движения.

Некоторые водители недовольны тем, что им приходится ехать за уборочной техникой без возможности ее обогнать.

Это необходимо для равномерной очистки всей поверхности дороги и недопущения образования снежных валов между полосами, которые в условиях скоростной магистрали представляли бы опасность. Кроме того, заезд автомобиля с очищенного участка на заснеженный, может привести к неуправляемому заносу. объяснили в МСС.

Кроме того, при перестроении техники остается неубранным около километра трассы. Такой же подход используется при уборке М-11.

Там, где это возможно сделать, техника перестраивается вправо и пропускает поток.

Видео: YouTube / МСС ЗСД