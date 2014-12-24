На проспекте Обуховской Обороны в Неву скатился "Мерседес"

Машина ушла на дно. С берега ее не видно.

В Петербурге на дно Невы ушел автомобиль. "Мерседес" скатился с набережной проспекта Обуховской Обороны. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что за помощью в службу МЧС обратился водитель элитной иномарки. Прибывшие водолазы обнаружили машину на дне в пяти метрах от берега. Сейчас спасатели ждут кран, чтобы вернуть легковушку на сушу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что иномарка пробила ограждение и съехала к Неве на Октябрьской набережной.

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