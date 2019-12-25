  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге скорректируют программу благоустройства из-за санкций
Сегодня, 14:10
112
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге скорректируют программу благоустройства из-за санкций

0 0

Реализация некоторых проектов, по всей видимости, откладывается.

В Петербурге из-за экономической ситуации скорректируют список адресов, которые собирались благоустроить в ближайшие годы. Об этом сообщил глава МО №72 Павел Швец в соцсетях.

Муниципальный депутат хотел узнать в комитете по благоустройству, когда начнется реконструкция сквера на Турку — от Пражской до Бухарестской. Швец узнал от заместителя председателя комитета Ларисы Канунниковой, что работы отложили на срок после 2024 года из-за "введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, а также планируемого секвестирования бюджета".

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" на 2022-2024 годы будет скорректирована.

Ранее Piter.tv рассказывал, почему в Петербурге не спешат вовлекать жителей в благоустройство пространств. 

Фото: Муниципальное образование № 72 / "ВКонтакте"

Теги: благоустройство, бюджет петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии