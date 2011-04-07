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В комнате у раненного в ногу петербуржца нашли наркотики и ружьё
Сегодня, 9:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В комнате у раненного в ногу петербуржца нашли наркотики и ружьё

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Мужчина, который был ранее несколько раз судим, доставлен в больницу

Мужчину с огнестрельным ранением правого бедра обнаружили накануне утром в автомобиле во дворе дома № 38/7 по Пулковскому шоссе. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина, который был ранее несколько раз судим, доставлен в больницу. Обстоятельства получения ранения выясняются.

В комнате, которую 38-летний петербуржец снимает в указанном доме, обнаружили пакетик с наркотиками массой 154 грамма, охотничье ружьё.

Ранее школьник зарезал неприятеля на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: ранение, ружье
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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