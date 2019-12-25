Более 200 гидроциклистов приняли участие в параде на Неве

Цель акции — показать, что кататься по рекам и каналам можно культурно и безопасно.

В Петербурге официально стартовал сезон гидроциклов. В параде приняли участие более 200 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Некоторые участники праздничного шествия прибыли из Москвы и других городов России. Гидроциклисты отправились от базы ГИМС на Южной дороге на Крестовском острове и прокатились по Большой Невке и Неве. Маршрут проходил через главные достопримечательности Северной столицы. За безопасностью следили спасатели и полиция. Часть аквабайкеров помогают инспекторам обеспечивать безопасность на водных объектах города, а также на мероприятиях, таких, как "Алые паруса".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что по Невскому проспекту прошли раритетные трамвай, троллейбусы и автобусы.

Фото: пресс-служба МЧС