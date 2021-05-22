Раритетные троллейбусы и автобусы прошли по Невскому проспекту

В субботу, 22 мая, прошел VI Петербургский международный парад раритетов. По городу прошли колонны из раритетных троллейбусов, трамваев и автобусов.
Старт параду на Морской набережной дал вице-губернатор Максим Соколов. В параде приняли участие экспонаты Музея городского электрического транспорта, например, туристический трамвай "Американка", троллейбус ЯТБ-1 1936-го года производства, трамвай МС-1 и поезд МС-ПС (1927-1933). В общей сложности — 260 транспортных средств.
Кроме того, до 18 часов работает выставка ретротранспорта на Кленовой аллее, Инженерной улице.
Накануне в городе, наоборот, представили последние модели общественного транспорта.
Видео: Instagram / @spbget
Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Пассажиравтотранс"
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