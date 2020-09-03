Туристический трамвай вернулся на улицы Петербурга в день рождения российского трамвая

140 лет назад в Дегтярном переулке испытали первый трамвай.

Туристический трамвай "американка" вернулся на улицы Петербурга после карантина. Маршрут возобновил работу в день 140-летия российского трамвая. В этот день в 1880 году прошли первые испытания прототипа трамвайного вагона.

3 сентября, сегодня исполнилось 140 лет со дня изобретения трамвая. Федор Аполлонович Пироцкий представил в Дегтярном переулке свое новое изобретение, на тот момент это был первый трамвай в мире. Юлия Яковлева, сотрудница Музея городского электрического транспорта

В Музее городского электрического транспорта для детей к празднику приготовили выставку. На ней можно увидеть фотографии первого российского трамвая.

Билет на туристический трамвай теперь можно купить только в электронном виде. Пассажиры смогут отправиться на экскурсию по городу из музея в 10, 13 и 16 часов. Желающих увидеть достопримечательности Петербурга из трамвая просят соблюдать меры безопасности.

Фото и видео: Piter.TV