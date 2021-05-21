На Манежной площади представили самые современные модели наземного транспорта

Завтра выставка пополнится музейными трамваями и автобусами.

В пятницу, 21 мая, в Петербурге на Кленовой улице и Манежной площади проходит выставка инновационной техники. Горожане смогут увидеть современные модели трамваев и троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Фестиваль #SPbTransportFest будет проходить в течение двух дней, до 22 мая. Сегодня на выставке представлены трамваи "Витязь-Ленинград" и "Богатырь-М", троллейбусы "Адмирал", "Vitovt Max II", "Авангрард".

Завтра к ним присоединятся экспонаты Музея городского электрического транспорта. По Невскому проспекту пройдут ретроавтобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили. Парад завершится на Инженерной улице. Самый старый из музейных трамваев был произведен в 1936-м году (ЯТБ-1).

Видео: Instagram / @spbget