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В 2021 году в Петербурге появятся 18 новых "зебр" и 55 "лежачих полицейских"
Сегодня, 17:27
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nadezhda_sib

В 2021 году в Петербурге появятся 18 новых "зебр" и 55 "лежачих полицейских"

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Граждане могут обратиться в "Дирекцию по организации дорожного движения Санкт-Петербурга", если им где-то не хватает пешеходного перехода.

В 2021 году в Петербурге создадут новые пешеходные переходы по 18-ти адресам. Пресс-служба СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" рассказала о своих планах на этот год. 

По 55-м адресам установят искусственные неровности. Также в городе появятся новые парковочные места для людей с инвалидностью по 6-ти адресам. Специалисты установят 145 светодиодных светофоров. 

Подрядчиков на проведение работ определят в апреле. Сами работы должны быть выполнены до октября 2021 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из кольца на пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков сделают обычный перекресток. 

Фото: pixabay.com

Теги: дорога, пешеходный переход
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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