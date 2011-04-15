В 2021 году в Петербурге появятся 18 новых "зебр" и 55 "лежачих полицейских"

Граждане могут обратиться в "Дирекцию по организации дорожного движения Санкт-Петербурга", если им где-то не хватает пешеходного перехода.

В 2021 году в Петербурге создадут новые пешеходные переходы по 18-ти адресам. Пресс-служба СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" рассказала о своих планах на этот год.

По 55-м адресам установят искусственные неровности. Также в городе появятся новые парковочные места для людей с инвалидностью по 6-ти адресам. Специалисты установят 145 светодиодных светофоров.

Подрядчиков на проведение работ определят в апреле. Сами работы должны быть выполнены до октября 2021 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из кольца на пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков сделают обычный перекресток.

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