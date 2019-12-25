Из кольца на пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков сделают обычный перекресток

Сроки реконструкции пока неизвестны.

Из кольцевого перекрестка на пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков сделают "классический". Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

На данный момент проект перекрестка уже готов. Специалисты учли нюансы транспортной загрузки перекрестка. Планируется, что движение будет регулировать светофор. После обновления будут устроены съезды для одновременно правого и левого поворота, заездные карманы на остановках и переходно-скоростные полосы.



Сроки реализации проекта пока не называются. Они будут известны после того, как решится вопрос с финансированием.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы борются за проезд, соединяющий Красногвардейский и Невский районы.



Фото: vk.com/krgv_live