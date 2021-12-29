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В Петербурге резко снизилось число заболевших коронавирусом за сутки
Сегодня, 14:00
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В Петербурге резко снизилось число заболевших коронавирусом за сутки

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Снижение наблюдается уже второй день.

В Петербурге резко снизилось число новых случаев COVID-19 за сутки. На прошлой неделе регистрировали по 21 тыс. случаев, 8 февраля — 11 014. Актуальные данные предоставила пресс-служба губернатора города.

Невысокий показатель может быть связан с тем, что на выходных объем тестирования снижается. Снижение наблюдается уже второй день. За сутки по выздоровлению были выписаны 9 090 человек, умерли — 67 пациентов. 

За сутки в стационары поступили 584 человека. 

Независимый аналитик Алексей Куприянов показал, как меняется динамика числа заболевших.

Ученые Политеха прогнозировали пик волны на середину февраля. 

Фото: Piter.TV, COVID-19.SPb.monitoring

Теги: коронавирус, пятая волна, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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