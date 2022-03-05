В Петербурге задержали фельдшера по подозрению в краже психотропов из больницы

Он рассказал, что покупал сам и брал на работе препараты для личных целей и для оказания помощи на митинге, на который его попросили прийти.

В ходе оперативных мероприятий в Петербурге 5 марта задержали молодого человека, работающего фельдшером скорой помощи. Как рассказал 78.ru источник в силовых структурах, мужчина подозревается в краже медикаментов из медучреждения якобы для нужд участников несанкционированных митингов.

Молодой человек пояснил правоохранителям, что делал это по просьбе третьих лиц, которые обратились к нему. Он рассказал, что покупал сам и брал на работе препараты для личных целей и для оказания помощи на митинге, на который его попросили прийти.

По словам источника, в квартире найдены сотни ампул с препаратами и шприцы, а сам молодой человек, по предположению оперативников, подвергся психологическому давлению со стороны организаторов акции. В числе препаратов – нейролептик дроперидол, который применяется в психиатрии для психомоторного возбуждения и галлюцинаций.

Ранее из квартиры военного дознавателя украли норковую шубу и продукцию Apple стоимостью 900 тысяч рублей.

Фото: 78.ru