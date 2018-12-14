С 2020 года в Петербурге увеличится стоимость платной парковки: реакция соцсетей

На прошлой неделе пресс-служба администрации Петербурга опубликовала постановление от 22.10.2019 года, согласно которому в 2020 году повышается стоимость платных парковок. Не всем петербуржцам очередное повышение пришлось по вкусу.
Многие петербуржцы возмутились тем фактом, что в нашем городе повышается всё, кроме заработных плат. Водители отметили, что они платят налог на транспорт, налог на бензин и еще почему-то должны платить за парковки.
Некоторые не удивились, что после выборов депутаты и губернатор начали отходить от своей предвыборной политики.
Кто-то отнесся к данному повышению с иронией и перевел всё в стоимость аренды помещений. Получилось, что снимать офис дешевле, чем парковаться постоянно на платной стоянке.
Однако, нашлись и те, кто поддержал данное повышение тарифа, отметив при этом, что было бы неплохо сделать эти самые парковки более масштабными.
Скриншоты: соцсети
Фото: pixabay
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