Стоимость увеличили на 5 рублей.

В четверг, 24 октября, Смольный увеличил тарифы на пользование платными парковками. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как оказалось, в 2020 году петербуржцы заплатят 122 рубля 98 копеек. Речь идет о максимальном размере оплаты. Отметим, что новые правила также вводят мотоциклистов. Для них час подорожает с 35,48 до 36,89 рубля.

Напомним, что зону платной парковки в Северной столице ввели в 2015 году.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец получит 300 тысяч рублей за испорченный отпуск.

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