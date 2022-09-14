В двух районах Петербурга открыли восстановленные фонтаны

Активно восстанавливать фонтаны начали в 2020 году.

В Кировском районе и на Васильевском острове заработали 2 фонтана 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга".

Пешеходный фонтан у дома №148 на проспекте Стачек передали на баланс предприятия в разрушенном состоянии. Специалисты построили новую чашу, проложили сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. Комплекс подсвечивают 25 светильников.

Второй фонтан располагается у дома №40 на 5-й линии В.О. Когда его передали "Водоканалу", от сооружения осталась только чаша. Фонтан пришлось строить заново. Водная картина включает 41 фонтанную насаду и 4 подводных светильника.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что в саду Сан-Галли восстановили фонтан со скульптурой "Рождение Афродиты".

Видео и фото: Водоканал Санкт-Петербурга