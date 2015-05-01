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В Северной столице объявили штормовое 15 июня
Сегодня, 16:44
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В Северной столице объявили штормовое 15 июня

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Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 м/с.

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Петербурге в первой половине дня 15 июня. Ведомство сделало сообщение со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Во вторник в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем брызнут дожди. Температура воздуха в темное время суток составит +12...+14 градусов. Но днем потеплеет до +20...+22 градусов. Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В некоторых районах порывы будут достигать 15 м/с.

Ранее на Piter.tv сообщили, что кратковременные дожди и теплая погода ожидаются в Ленобласти 15 июня. На некоторых участках прогремят грозы.

Фото: pixabay

Теги: мчс предупреждает, петербург, погода, штормовое 14 июня
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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