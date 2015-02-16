Кратковременные дожди и теплая погода ожидаются в Ленобласти 15 июня

Температура воздуха в отдельный районах поднимется до +26 градусов.

Во вторник, 15 июне, в Ленинградской области будет облачно и дождливо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В темное время суток местами брызнут дожди, днем же осадки выпадут в большинстве районов. На некоторых участках прогремят грозы. Но погода будет теплой. Ночью подует южный и юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-17 м/с. Столбики термометров покажут +9...+14 градусов. Однако днем существенно потеплеет. Воздух прогреется до +18...+23 градусов, а местами даже до +26 градусов.

Атмосферное давление в темное время суток будет понижаться, а днем ожидается стабильность.

Ранее на Piter.tv сообщили, что В Ленобласти на мосту через Вайю ограничат скорость и введут реверсивное движение с 15 июня.

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