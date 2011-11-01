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В Ленобласти на мосту через Вайю ограничат скорость и введут реверсивное движение с 15 июня
Сегодня, 9:44
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В Ленобласти на мосту через Вайю ограничат скорость и введут реверсивное движение с 15 июня

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Речь идет о переправе на 40-м километре трассы Р-23 под Гатчиной.

Под Гатчиной на мосту через Вайю установят ограничение скорости  до 40 км/ч и реверсивное движение со светофорным регулированием с середины июня. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Изменения введут в связи с капитальным ремонтом инженерного сооружения через реку. Работы по реконструкции переправы будут длиться до августа 2022 года. 

Пешеходы смогут перемещаться только по одной стороне тротуара моста. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что расстояние от дороги на Софийской до "моста глупости" хотят увеличить до 5 метров. Капитальный ремонт будет включать участок Софийской улицы от Усть-Ижорского шоссе до правоповоротного съезда на улицу Труда. Проект должен быть готов к 31 марта 2022-го года.

Фото:  пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дороги, мост через вайню, ограничения, пробки ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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