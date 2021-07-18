Пенсионеры пожарили шашлык на набережной Обводного канала

Одни горожане возмутились поведением петербуржцев, а другие посмеялись и проявили понимание.

В субботу, 17 июля, на набережной Обводного канала жители Петербурга заметили бабушку и дедушку, которые готовили шашлык. Пенсионеры установили мангал прямо возле воды. Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Есть горожане, которые осудили пару. Но некоторые пользователи отметили, что мужчина и женщина выбрали правильное место для костра: вода рядом и деревьев нет поблизости. Есть комментаторы, которые добавили, что в аномальную жару в почтенном возрасте ездить в пригород на барбекю уже трудно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ЗакСе предложили не наказывать за разведение огня на оборудованных площадках. На данный момент делать шашлыки в зеленых зонах запрещено.

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