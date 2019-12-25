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В ЗакСе предложили не наказывать за разведение огня на оборудованных площадках
Сегодня, 13:30
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В ЗакСе предложили не наказывать за разведение огня на оборудованных площадках

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На данный момент делать шашлыки в зеленых зонах запрещено.

Депутаты Петербурга предлагают не штрафовать за шашлыки в парках и скверах, если пикник проходит в специально оборудованном месте. Законопроект рассматривался на заседании 7-го июля. 

"За" проголосовали 37 депутатов. На данный момент разводить открытый огонь, в том числе делать шашлыки, на зеленых территориях запрещено. Штраф может составить от 3 до 5 тысяч рублей. Член "Единой России" Алексей Макаров предложил смягчить закон для тех, кто будет готовить шашлыки в специально оборудованных местах. 

Ответственность за определение конкретных мест и их оборудование ляжет на Смольный. 

Напомним, что на дачах жаровни и мангалы должны быть расположены не ближе чем в пяти метрах от зданий или построек.. 

Фото: pixabay.com

Теги: административное правонарушение, закс петербурга, шашлыки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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