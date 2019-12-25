В ЗакСе предложили не наказывать за разведение огня на оборудованных площадках

Депутаты Петербурга предлагают не штрафовать за шашлыки в парках и скверах, если пикник проходит в специально оборудованном месте. Законопроект рассматривался на заседании 7-го июля.
"За" проголосовали 37 депутатов. На данный момент разводить открытый огонь, в том числе делать шашлыки, на зеленых территориях запрещено. Штраф может составить от 3 до 5 тысяч рублей. Член "Единой России" Алексей Макаров предложил смягчить закон для тех, кто будет готовить шашлыки в специально оборудованных местах.
Ответственность за определение конкретных мест и их оборудование ляжет на Смольный.
Напомним, что на дачах жаровни и мангалы должны быть расположены не ближе чем в пяти метрах от зданий или построек..
Фото: pixabay.com
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