МЧС напомнило о новых правилах шашлычного сезона

Новые правила не запрещают использование открытого огня на садовом участке, но оставлять огонь без присмотра нельзя.

Спасатели напомнили россиянам о новых правилах перед наступлением шашлычного сезона. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, в силу вступили новые правила пожарной безопасности. Жаровни и мангалы на дачах должны быть расположены не ближе чем в пяти метрах от зданий или построек.

Новые правила не запрещают использование открытого огня на садовом участке, но оставлять огонь без присмотра нельзя. Сжигать мусор, траву, листву можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса – в 30 метрах.

За нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня грозит штраф. Для граждан – до 5 тысяч рублей.

В прошлом году блогеры решили приготовить шашлыки в центре Петербурга.

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