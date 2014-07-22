В Петербурге монтажник, по вине которого погиб рабочий, получил штраф

Бойматов, являясь монтажником на стройплощадке жилого дома на Кузнецовской улице, не обеспечил контроль за производством работ.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Шодмона Бойматова, по вине которого скончался рабочий. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Бойматов, являясь монтажником на стройплощадке жилого дома на Кузнецовской улице, не обеспечил контроль за производством работ. Из-за этого на рабочего во время разгрузки упали стёкла. Он получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Бойматов признал вину. На его иждивении находится несовершеннолетний, а также родители-пенсионеры. Суд в итоге назначил штраф в размере 60 тысяч рублей.

Также стало известно, что житель Ленобласти проведет 10 лет в колонии за поджоги и покушение на убийство.

Фото: Piter.tv