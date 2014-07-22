В Петербурге монтажник, по вине которого погиб рабочий, получил штраф

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Шодмона Бойматова, по вине которого скончался рабочий. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.
Бойматов, являясь монтажником на стройплощадке жилого дома на Кузнецовской улице, не обеспечил контроль за производством работ. Из-за этого на рабочего во время разгрузки упали стёкла. Он получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте.
Бойматов признал вину. На его иждивении находится несовершеннолетний, а также родители-пенсионеры. Суд в итоге назначил штраф в размере 60 тысяч рублей.
Также стало известно, что житель Ленобласти проведет 10 лет в колонии за поджоги и покушение на убийство.
Фото: Piter.tv
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