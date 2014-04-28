Житель Ленобласти проведет 10 лет в колонии за поджоги и покушение на убийство

Инцидент произошел в 2019 году.

Киришский городской суд огласил приговор в отношении местного жителя, который уничтожил чужое имущества путём поджога и покушался на убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Ленобласти.

Установлено, что осенью 2019 года мужчина совершил серию поджогов в посёлке Будогощь. Он хотел уничтожить имущество знакомого, с которым был в конфликте. Уже в декабре он решил убить знакомого и поджег квартиру, в которой тот находился. Потерпевший проснулся и успел спастись.

Мужчина проведет 10 лет в исправительной колонии особого режима.

В начале апреля ночью на Коллонтай сгорел Mercedes.

Фото: Piter.tv