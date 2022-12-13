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В Песочном утром сгорела баня
Сегодня, 10:17
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В Песочном утром сгорела баня

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Здание потушили за 25 минут.   Сведения о пострадавших не поступали.

Сегодня, 28 января, в Песочном произошел пожар. В 9-м квартале в доме № 150 вспыхнула баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила в 08:44. В одноэтажном здании огонь вспыхнул в парной. Пламя распространилось по площади 9 "квадратов". 

Здание потушили за 25 минут.   Сведения о пострадавших не поступали.

Добавим, что с огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. 

Ранее на Piter.tv: мужчина пострадал во время пожара в квартире на улице Коллонтай.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, песочное, сгорела баня, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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