В Песочном утром сгорела баня

Здание потушили за 25 минут. Сведения о пострадавших не поступали.

Сегодня, 28 января, в Песочном произошел пожар. В 9-м квартале в доме № 150 вспыхнула баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 08:44. В одноэтажном здании огонь вспыхнул в парной. Пламя распространилось по площади 9 "квадратов".

Здание потушили за 25 минут. Сведения о пострадавших не поступали.

Добавим, что с огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Ранее на Piter.tv: мужчина пострадал во время пожара в квартире на улице Коллонтай.

Фото: Piter.tv