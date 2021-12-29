В петербургские ЗАГСы в первый день подачи заявлений на август документы подали 1553 влюбленные пары

Около 85% заявлений было подано онлайн.

В первый день приема заявлений на регистрацию брака в августе документы в ЗАГСы Петербурга подали 1553 влюблённые пары. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по делам ЗАГС.

Около 85% заявлений было подано онлайн. Самыми популярными, традиционно стали Дворец бракосочетания на Английской набережной и Дворец бракосочетания на Фурштатской улице. Туда за сутки поступили 512 и 491 заявление соответственно.

Сотрудники комитета отметили, что август является одним из любимых месяцев у молодожёнов.

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