В петербургские ЗАГСы в первый день подачи заявлений на август документы подали 1553 влюбленные пары

В первый день приема заявлений на регистрацию брака в августе документы в ЗАГСы Петербурга подали 1553 влюблённые пары. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по делам ЗАГС.
Около 85% заявлений было подано онлайн. Самыми популярными, традиционно стали Дворец бракосочетания на Английской набережной и Дворец бракосочетания на Фурштатской улице. Туда за сутки поступили 512 и 491 заявление соответственно.
Сотрудники комитета отметили, что август является одним из любимых месяцев у молодожёнов.
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Фото: pexels
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