  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургские ЗАГСы в первый день подачи заявлений на август документы подали 1553 влюбленные пары
Сегодня, 11:39
61
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В петербургские ЗАГСы в первый день подачи заявлений на август документы подали 1553 влюбленные пары

0 0

Около 85% заявлений было подано онлайн.

В первый день приема заявлений на регистрацию брака в августе документы в ЗАГСы Петербурга подали 1553 влюблённые пары. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по делам ЗАГС.

Около 85% заявлений было подано онлайн. Самыми популярными, традиционно стали Дворец бракосочетания на Английской набережной и Дворец бракосочетания на Фурштатской улице. Туда за сутки поступили 512 и 491 заявление соответственно.

Сотрудники комитета отметили, что август является одним из любимых месяцев у молодожёнов.

Ранее в Смольном рассказали, как выходили замуж в период блокады Ленинграда.

Фото: pexels

Теги: загс, заявления
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии