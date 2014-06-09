В преддверии Дня России в Педиатрическом университете родились Владимир и Людмила

Вова Рябикин пока находится в отделении патологии новорожденных, поскольку родился преждевременно.

В Перинатальном центре Педиатрического университета в Петербурге в преддверии Дня России появились на свет Владимир и Людмила. Об этом рассказали в вузе.

Мальчик стал седьмым ребенком в семействе Рябикиных, а девочка – шестым в семье Шемякиных. Сейчас мамы занимают соседние палаты.

Дома меня ждут Даниил, ему 16 лет, Алекса, ей 12, Ульяна, 5 лет, двойняшки Василиса и Алиса, им по 4, Ростислав, ему 2 годика. И вот родился Вова, очень желанный малыш. Я очень люблю детей, мне нравится с ними проводить время, и они всегда говорят, что меня любят больше всех. Надежда, мама Вовы

В этот раз женщина столкнулась с серьезным осложнением. У пациентки было одно кесарево сечение, во время этой беременности при ультразвуковом исследовании ей диагностировали врастание плаценты в рубец.

В связи с этим был риск массивного кровотечения во время родов. Могли возникнуть и показания для удаления матки. Анна Тайц, заместитель главного врача клиники СПбГПМУ по акушерству и гинекологии

Будущую маму экстренно перевели в Перинатальный центр из другого учреждения. Операцию провели успешно и с минимальной кровопотерей.

Вова Рябикин пока находится в отделении патологии новорожденных, поскольку родился преждевременно, весом 1,3 килограмма. Медики делают все, чтобы малыш как можно быстрее окреп.

Наталья Шемякина мама шестерых: у нее четыре дочери от 5 до 22 лет и 10-летний сын. Вес маленькой Людмилы 3,6 килограмма, рост 53 сантиметра.

Ранее на Piter.TV: мальчику из Соснового Бора пришили палец в Педиатрическом университете.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета