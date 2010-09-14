Мальчику из Соснового Бора пришили палец в Педиатрическом университете

Трагедия произошла, когда ребёнок случайно попал пальцем в электрический садовый инструмент, вследствие чего частично лишился концевой части указательного пальца левой руки.

Ночью в Педиатрическом медицинском университете успешно завершили сложную операцию длительностью четыре часа по восстановлению утраченного указательного пальца у маленького жителя Ленинградской области, которому исполнилось два года. Об этом проинформировал отдел связей с общественностью учебного заведения.

Трагедия произошла, когда ребёнок случайно попал пальцем в электрический садовый инструмент, вследствие чего частично лишился концевой части указательного пальца левой руки. Первичная медицинская помощь ребёнку была оказана специалистами медицинского учреждения Соснового Бора, принявшими решение направить пациента в профильную клинику.

Хирургическая бригада осмотрела раневую поверхность и отсечённую часть конечности, которую родители привезли в герметичном контейнере с ледяной водой, что обеспечило сохранность живых клеток ткани. Врачи-хирурги применяли методику открытой фиксации костных фрагментов и последующего соединения костной ткани.

После удачной реабилитации ребёнка поместили в специальное отделение интенсивной терапии для дальнейших восстановительных процедур. Следующим этапом станет пребывание в клинике под контролем медиков. Состояние пациента стабильно хорошее, перспективы выздоровления благоприятны.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Педиатрическом университете выполнили свыше 30 внутриутробных операций.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета